Нарушения при посеве 6,5 тысячи т семян выявили в Нижегородской области

Россельхознадзор с помощью ФГИС «Семеноводство» с начала года выявил нарушения при посеве 6,5 тыс. т семян пшеницы, гороха, кукурузы, рапса, ржи и картофеля в Нижегородской области. Как сообщили в территориальном управлении ведомства, более 50 сельхозтоваропроизводителей использовали семена в отсутствие сопровождающих документов.

Аграриям направили предостережения о недопустимости нарушений. Среди предприятий названы ООО «Восток», ООО «Агрофирма Нива» и ООО СХП «Рассвет».

Галина Шамберина