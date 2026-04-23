В Черноземье 24 апреля ожидается холодная и пасмурная погода, до +6°C

В пятницу, 24 апреля, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Местами возможна переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет варьироваться от +1°C до +6°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

В Белгороде утром температура составит +3°C, днем повысится до +6°C, вечером опустится до +5°C, ночью — до +2°C. Ветер — до 7 м/с.

В Воронеже утром ожидается +3°C, днем температура поднимется до +5°C, вечером составит +4°C, ночью опустится до +2°C. Ветер — до 7 м/с.

В Курске утром температура составит +2°C, днем повысится до +5°C, вечером — до +4°C, ночью понизится до +2°C. Ветер — до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +2°C, днем — +4°C, вечером сохранится на уровне +4°C, ночью опустится до +2°C. Ветер — до 7 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +1°C, днем повысится до +4°C, вечером сохранится на уровне +4°C, ночью понизится до +1°C. Ветер — до 6 м/с.

В Тамбове утром температура составит +4°C, днем сохранится на уровне +4°C, вечером понизится до +3°C, ночью — до +2°C. Ветер — до 5 м/с.

Сергей Калашников