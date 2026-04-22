Три станции московского метро на Троицкой линии построят к 2029 году

Три станции московского метро в составе Троицкой линии в районе Коммунарки будут построены к 2029 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Как сообщил господин Ефимов, сейчас станции «Сосенки», «Ракитки» и «Десна» находятся на начальном этапе строительства. «Для работ привлекаются до 350 специалистов. Завершить строительство этих станций метро планируется в 2029 году»,— отметил он (цитата по сайту мэра Москвы).

Так, по словам господина Ефимова, на стройплощадке станции «Десна» идет устройство ограждающих конструкций, на станции «Сосенки» проводятся земляные работы, а на станции «Ракитки» — подготовка территории. По завершении строительства протяженность Троицкой «ветки» составит 43 км и будет состоять из 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов столичного метрополитена.