Главу Каменского района оштрафовали за оскорбление пензенки и ее детей

Каменский городской суд оштрафовал главу района Александра Помогайбо на 50 тыс. руб. по каждому из двух эпизодов оскорбления местной жительницы и ее детей (ч. 4 ст. 5.61 КоАП РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

По данным ведомства, чиновник, выражая недовольство состоянием земельного участка, в июле и августе 2025 года допустил высказывания, унижающие честь и достоинство заявительницы и ее детей. Согласно сайту суда, производство не объединяли в одно дело. Оба спора рассматривала судья Алина Зотцева. Суд согласился с доводами истицы и назначил господину Помогайбо штрафы, которые он обжаловал.

В прокуратуре уточнили, что вышестоящая инстанция исключила из решений указание на «неприличную форму», сочтя, что слова содержали унизительную оценку, но формально под этот критерий не подпадают. Надзорное ведомство с этим не согласилось. В итоге при пересмотре обоих дел формулировки смягчили, штрафы остались в силе.

Три года назад тот же суд оштрафовал Александр Помогайбо на 50 тыс. руб. за оскорбление подчиненного. Суд установил, что 5 июля 2023 года в телефонном разговоре чиновник высказал в адрес заместителя начальника отдела нецензурные и оскорбительные слова. Господин Помогайбо вину не признал, но суд счел доказательства (показания потерпевшего, его брата и секретаря) достаточными.

