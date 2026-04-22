В Чувашии в 2025 году господдержку получили 89 системообразующих предприятий региона на сумму 3,2 млрд руб. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

В 2025 году в Чувашии системообразующие предприятия получили 3,2 млрд рублей

В Чувашии в перечень системообразующих включены 146 организаций, еще 107 — в список крупных.

Основной объем пришелся на льготные займы Фонда развития промышленности, а также субсидии для агропромышленного комплекса и транспорта.

Кроме того, малый и средний бизнес получил поддержку через микрозаймы на сумму 24 млн руб.

Анна Кайдалова