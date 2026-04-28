Офисы не спешат открываться

По итогам первого квартала 2026 года объем качественного офисного фонда Санкт-Петербурга составил 5,29 млн кв. м. В первые три месяца года новые бизнес-центры в эксплуатацию не вводились, что усиливает сохраняющийся на рынке дефицит доступных площадей.

При этом, как говорят в IPG.Estate, на 2026 год заявлен ввод около 93 тыс. кв. м офисной недвижимости. Основная часть будущего предложения формируется за счет проектов. Ограниченный объем нового строительства продолжает оказывать давление на уровень вакансии и поддерживать ставки аренды на стабильном уровне.

По итогам первого квартала 2026 года объем сделок по аренде составил 43,67 тыс. кв. м, объем сделок по продаже офисной недвижимости — 69 тыс. кв. м.

В первом квартале 2026 года рынок продемонстрировал стабилизацию ставок аренды после существенного роста в предыдущие периоды. Средний рост запрашиваемых ставок не превысил 2%, а в ряде локаций ставки сохранились на уровне конца 2025 года.

В компании Bright Rich | CORFAC International по итогам первого квартала 2026 года средние ставки аренды в петербургских бизнес-центрах класса А составили 2,8 тыс. рублей за квадратный метр (включая НДС и эксплуатационные расходы). «По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель упал на 6%. Это первое снижение средних ставок аренды в классе А на локальном рынке с начала 2021 года»,— говорят в компании.

При этом в объектах более низкого класса в январе — марте 2026 года наблюдался рост стоимости аренды. В петербургских бизнес-центрах класса В+ средние ставки в годовом выражении увеличились на 10%, до 2,2 тыс. рублей за квадратный метр в месяц, класса B — на 13%, до 1,7 тыс. рублей. Стоимость аренды офисов класса А снижается на фоне растущей вакансии. За первый квартал 2026 года доля свободных площадей в объектах этого сегмента выросла на 2,9 п. п. и достигла 8,4%. В бизнес-центрах класса B+ и B вакансия была ниже: 5,5 и 6,2% соответственно.

«Замедление экономики, высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки заставляют бизнес сокращать издержки. Арендаторы чаще переезжают в более доступные объекты и оптимизируют площади. Кроме того, часть компаний поставила расширение офиса на паузу, так как не хочет брать на себя долгосрочные обязательства. На этом фоне рынок постепенно разворачивается в сторону арендатора: собственники предоставляют скидки и каникулы, чтобы заполнить свободные площади»,— отмечает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

По его подсчетам, на начало апреля в Санкт-Петербурге было свободно 376 тыс. кв. м офисных площадей, что составляет 6,6% от общего объема локального рынка. За год вакансия увеличилась на 2,8 п. п. Основная доля свободных площадей (26,8%) приходится на Центральный район города, где свободно 109,2 тыс. кв. м. Такой высокий показатель связан с выходом на рынок нескольких реконструированных объектов.

Также в структуре вакансии существенную долю занимают Московский и Приморский район с долей 17,7 и 15,2% соответственно. При этом на Петроградской стороне предложение остается ограниченным. На эту локацию приходится лишь 3,9% от общего объема свободных площадей в Санкт-Петербурге.

Как говорят в IPG.Estate, в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности объем сделок по аренде демонстрирует сдержанную динамику. В структуре спроса по-прежнему преобладают компании из сферы IT, профессиональных услуг, нефтегазовый сектор.

На этом фоне заметно усилилась активность в сегменте покупки офисной недвижимости, что отражает стремление компаний зафиксировать стоимость владения и снизить зависимость от роста арендных ставок.

Денис Кожин