Работодатель снова диктует условия

Рынок труда в Петербурге постепенно охлаждается. По данным Superjob, в этом году вакансий стало на 21% меньше, а резюме — на четверть больше, чем год назад. Возвращение в 2026 году от состояния «рынка кандидата» к «рынку работодателя» имеет свои последствия. Работодатели в текущих экономических условиях становятся особенно требовательны к коммерческому фокусу, критическому мышлению и технологической компетенции кандидатов.

Петербург сохраняет лидерство в отраслях, связанных с офисным трудом и управлением

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербург сохраняет лидерство в отраслях, связанных с офисным трудом и управлением

По данным рекрутингового портала Superjob, зарплаты в городе еще растут, но медленнее, чем годом ранее. «Рост зарплат в большинстве сфер деятельности все еще превышает инфляцию: по итогам февраля 2026 она составила 5,9% в Санкт-Петербурге и 5,91% по России в целом. Самое показательное торможение отмечается в IT-сфере: динамика всего +5,1% за год (вспомним период 2020–2023 годов, когда прирост превышал 20% за год)»,— приводят данные эксперты Superjob.

Сферами, где количество резюме кратно превышает число вакансий, в Санкт-Петербурге, как и в целом по РФ, сейчас являются «Консалтинг и стратегическое развитие», а также «Маркетинг, реклама и PR».

«Сфера консалтинга и стратегического развития всегда была высококонкурентной. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из РФ. Подразделения развития и консалтинга во многих видах бизнеса не считают основными, а потому в периоды неясной экономической ситуации персонал в них не набирают, а проекты (в частности, инвестиционные) сворачивают. Плюс искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы»,— говорят эксперты Superjob.

Там отмечают, что на сферу маркетинга, рекламы и PR ИИ оказал, пожалуй, самое значительное влияние. Работодателям сейчас нужен универсальный специалист, который глубоко знает предметную область и умеет работать с ИИ (ставить задачи, проверять, интерпретировать результаты). Вакансий начального уровня сегодня всего 10—11%.

За первые три месяца 2026 года спрос на персонал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области распределяется по принципу «город — объем, область — динамика», говорят специалисты hh.ru. «В абсолютных цифрах Петербург остается безусловным лидером: в среднем за месяц здесь открыто более 64 тыс. вакансий против почти 13 тыс. в Ленобласти. Однако Ленинградская область демонстрирует более высокие темпы роста: например, в транспорте и логистике количество вакансий выросло в марте на 85% по сравнению с прошлым годом, тогда как в Петербурге в этой же сфере зафиксировано снижение спроса на треть (33%). Похожая картина в страховании: в Ленобласти наблюдается рост по итогам марта 2026 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+62%), в то время как в Петербурге снижение спроса на 18%»,— рассказала директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Офисное лидерство

При этом Петербург сохраняет лидерство в отраслях, связанных с офисным трудом и управлением. В сфере продаж и обслуживания клиентов в городе ежемесячно открывается 12–13 тыс. вакансий против 2,4 тыс. в области. Строительство, финансы, маркетинг, юриспруденция и высший менеджмент также остаются «петербургскими» специальностями — здесь область пока не может конкурировать ни по объему, ни по качеству предложений.

По словам госпожи Сахаровой, разрыв в зарплатах между Петербургом и Ленобластью напрямую зависит от отрасли. В офисных и управленческих профессиях город платит существенно больше: в продажах — на 22–30 тыс. рублей, в IT — на 15–30 тыс., в высшем менеджменте — на 27–38 тыс. рублей в месяц. Даже в строительстве и производстве, несмотря на сближение, Петербург сохраняет преимущество в 2–8 тыс. рублей. Единственная сфера, где Ленобласть уже обогнала город по зарплате,— это транспорт и логистика: здесь предлагают на 8–25 тыс. рублей больше, чем в Петербурге. В рабочих специальностях зарплаты практически сравнялись (разница 1–3 тыс.), что подтверждает тренд на выравнивание рынка труда для массовых профессий. «Таким образом, Петербург остается столицей высоких зарплат для "белых воротничков", а Ленобласть становится все более привлекательной для логистов, водителей и производственного персонала»,— отмечает госпожа Сахарова.

По данным hh.ru, распределение интереса соискателей к вакансиям в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в первом квартале заметно различается как по масштабу, так и по структуре. В Санкт-Петербурге общее количество откликов кратно выше, чем в Ленобласти, и здесь доминируют офисные, управленческие, IT-специальности, а также сфера услуг и продаж. Например, на позицию менеджера по продажам в Петербурге поступило почти 1,8 млн откликов, на программистов и разработчиков — более 960 тыс., на администраторов — около 700 тыс., на специалистов техподдержки — более 400 тыс., на секретарей и помощников руководителя — около 400 тыс., на официантов и бариста — 440 тыс., а на руководителей проектов — почти 385 тыс.

«В то же время в Ленинградской области интерес соискателей смещен в сторону рабочих, складских и производственных профессий. Здесь лидируют продавцы-консультанты (более 42 тыс. откликов), упаковщики и комплектовщики (почти 26 тыс.), менеджеры по продажам (22,5 тыс.), курьеры (более 18,5 тыс.), кладовщики (около 16,5 тыс.), операторы производственных линий (16 тыс.), разнорабочие (около 15,8 тыс.), администраторы (почти 14,8 тыс.) и водители (более 14,6 тыс.). Таким образом, в Петербурге соискатели активнее всего интересуются интеллектуальными, управленческими и сервисными позициями, тогда как в Ленобласти — практичными рабочими специальностями, логистикой и производством»,— приводит данные госпожа Сахарова.

Коммерция во главе угла

По данным hh.ru за первый квартал 2026 года, самые высокооплачиваемые топ-менеджеры в Санкт-Петербурге — это коммерческие директора (CCO). Их предлагаемая медианная зарплата составляет 250 тыс. рублей, а зарплатная вилка варьируется от 150 до 500 тыс. рублей. На втором месте по уровню медианы — директора по маркетингу и PR (CMO) с предлагаемой медианой 225 тыс. рублей и вилкой от 115 до 375 тыс. рублей.

Далее следуют генеральные и исполнительные директора (CEO) с предлагаемой медианой 200 тыс. рублей (вилка 100–400 тыс.), а также финансовые директора (CFO) с такой же медианой 200 тыс. рублей, но с вилкой от 140 до 360 тыс.

Техническим директорам (CTO) предлагают в среднем 190 тыс. рублей (вилка 130–300 тыс.), операционным директорам (COO) — 182,5 тыс. рублей (110–300 тыс.), а директорам по информационным технологиям (CIO) — 155 тыс. рублей (95–350 тыс.). Замыкают этот список директора юридических департаментов (CLO) с предлагаемой медианой 141 тыс. рублей и вилкой от 90 до 200 тыс.

Рабочие в цене

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева говорит, что наиболее востребованы в Петербурге и Ленобласти представители массовых рабочих профессий. «Это сварщики, фрезеровщики, специалисты по монтажным работам, инженеры и инженеры-механики, наладчики, водители, автослесари и механики, маляры-штукатуры. Предприятия Северной столицы прямо сейчас нуждаются в 10 тыс. сотрудников. Учреждениям здравоохранения не хватает медработников среднего звена»,— говорит она.

Наиболее оплачиваемые должности — занятые в управлении (в среднем около 155 тыс. рублей) и рабочие специальности. Медианные зарплаты у автослесарей — на уровне 150 тыс. рублей, у сварщиков — 130 тыс. рублей, у монтажников и операторов станков ЧПУ — 120 тыс. рублей.

«Быстрее всего растут зарплаты у геологов и руководителей групп разработки (доход последних вырос до 300 тыс. рублей). По этим специальностям предлагают в среднем на 75 тыс. рублей больше год к году»,— приводит данные госпожа Косарева.

По данным «ВМТ Консалт», по итогам первого квартала 2026 года выросли зарплаты в сфере безопасности (на 20%), в транспорте и логистике (+15%), в торговле (+14%). Причина роста сверх инфляции — в нехватке кадров в этих сферах.

В антирейтинг по зарплатам в очередной раз попали специалисты из науки и образования. В среднем специалисты получают две трети от медианной зарплаты (92 тыс.) — в районе 67 тыс. рублей.

Общение на первом плане

Как говорят в hh.ru, по данным за первый квартал 2025 года в сравнении с первым кварталом 2026 года, стоит отметить, что структура ключевых требований работодателей в Санкт-Петербурге претерпела изменения. В 2025 году абсолютным лидером был навык «Работа в команде» (почти 30 тыс. упоминаний), за которым следовали «Пользователь ПК» и «Активные продажи». Однако уже в 2026 году тройка основных требований к навыкам полностью изменилась: на первое место вышло «Деловое общение», второе место сохранили «Активные продажи», а третье заняли «Телефонные переговоры».

Наиболее заметный рост востребованности показали навыки, связанные с внимательностью и обучением. Количество вакансий с требованием «Точность и внимательность к деталям» выросло более чем в три раза (с 4,4 до 13,3 тыс.), а «Умение работать в коллективе» — более чем вдвое. Также значительно прибавили «Обучение и развитие» (+39%), «Деловая коммуникация» (+64%) и «Организаторские навыки» (+23%).

Также заметно вырос спрос на практические, технические и рабочие навыки. Работодатели стали чаще указывать «Ремонтные работы, «Контроль качества», «Техническое обслуживание». Кроме того, в 2026 году в топе появились такие компетенции, как «Умение принимать решения, «Управленческие навыки».

Таким образом, главное изменение за год — переход от абстрактных личных качеств к конкретным деловым, организационным и техническим навыкам. Работодатели в Петербурге стали более прагматичными: им нужны не просто «ответственные и коммуникабельные» сотрудники, а люди, которые умеют вести деловое общение, обучать других, контролировать качество и принимать решения.

Оцифровать компетенции

Участники рынка говорят, что постепенно усиливается спрос на специалистов с цифровыми компетенциями. Речь идет, в частности, об аналитиках и маркетологах, способных работать с данными, оценивать рыночную ситуацию и повышать эффективность бизнес-процессов. Эти функции становятся все более востребованными на фоне усложнения рынка и необходимости точной настройки продуктовых и коммерческих решений.

Екатерина Некрасова, заместитель генерального директора по персоналу компании «Главстрой Санкт-Петербург», говорит: «По итогам первого квартала существенных изменений на рынке труда в строительной отрасли Петербурга и Ленобласти не произошло. Ключевым фактором остается дефицит квалифицированных кадров, который сохраняется на протяжении последних лет и, вероятно, будет актуален и в 2026 году. Это касается как рабочих специальностей, так и части инженерных и управленческих позиций. Поэтому говорить о смене долгосрочных тенденций пока преждевременно».

По данным госпожи Некрасовой, наибольшее снижение активности со стороны работодателей наблюдается в сегменте рабочих специальностей и инженерно-технического персонала. Это, по ее мнению, связано с более сдержанными темпами строительства и осторожным подходом девелоперов к запуску новых проектов: по-прежнему высокая ключевая ставка влияет на стоимость проектного финансирования и, как следствие, на объемы строительства.

В сегменте топ-менеджмента наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются управленческие позиции, связанные с IT, маркетингом и продажами — направлениями, которые напрямую влияют на эффективность бизнеса и реализацию проектов.

Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию группы RBI, замечает: «Сегодня одни из самых востребованных специалистов, в том числе и в сфере девелопмента,— это специалисты, которые могут помочь внедрить технологии ИИ в повседневную практику, развивать навыки работы с искусственным интеллектом у уже работающих коллег».

Активно в строительной сфере развивается проектное направление: растет спрос на руководителей проектов, появляются новые обучающие программы для таких специалистов. И, как всегда, у девелоперов серьезно востребованы специалисты по продукту. Но в данном случае речь идет не о динамике — такие сотрудники всегда были в дефиците.

Максим Жабин, директор по развитию ГК «Едино», говорит: «Лично я вижу, что рынок труда в строительстве остается дефицитным, несмотря на общее сокращение вакансий в Петербурге на 28% за квартал. Инженеры-конструкторы, проектировщики, квалифицированные рабочие по-прежнему в остром дефиците, в Ленобласти спрос на рабочую силу превышает предложение в десятки раз. Зарплаты в отрасли выросли, но проблема не в деньгах, а в том, что людей физически мало. Система подготовки кадров за строительным бумом не успела».

Господин Жабин отмечает, что среди топ-менеджеров в девелопменте самые высокие зарплаты у технических директоров и генеральных директоров строительных компаний. «Дефицит кадров в строительстве — не временная история, а структурная проблема, которая будет влиять на сроки и себестоимость проектов еще несколько лет»,— резюмирует он.

Анна Рыжова