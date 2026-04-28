Импульсный заряд

Продажи легковых автомобилей в России пошли в рост. Этот тренд обусловлен эффектом отложенного спроса и частичным снижением кредитных ставок. Однако для устойчивого восстановления спроса необходимы более системные экономические предпосылки.

Причиной активного роста авторынка в марте стали отложенный спрос, снижение ставок по банковским вкладам и кредитам, а также появление новых программ рассрочки от производителей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным агентства «Автостат», по итогам марта 2026 года в России было реализовано 104,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30,6% выше уровня того же месяца в прошлом году. Всего за первый квартал продажи автомобилей составили 264,9 тыс. штук, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Причем в первые два месяца этого года наблюдался еще спад на 3,9%. Причиной активного роста авторынка в марте, считает агентство, стали отложенный спрос, снижение ставок по банковским вкладам и кредитам, а также появление новых программ рассрочки от производителей.

Санкт-Петербург также демонстрирует положительную динамику. Согласно отчетности Минпромторга РФ, в марте 2026 года продажи легковых автомобилей выросли на 28,8% по сравнению с мартом прошлого года, составив 6420 штук. За первый квартал 2026-го реализовано 15 327 авто, что на 9% больше, чем в аналогичный период 2025-го.

Эксперты отрасли отмечают, что увеличение объемов продаж автомобилей пока носит во многом ситуативный характер и не гарантирует устойчивого восстановления рынка. Для того чтобы ситуация изменилась, необходимо улучшение макроэкономической обстановки в стране, включая дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, а также реализацию дополнительных системных мер, способствующих формированию стабильного потребительского спроса.

Осторожный оптимизм

По мнению генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, ситуацию на российском авторынке в первом квартале 2026 года можно назвать неоднозначной, но она оценивает ее все же с осторожным оптимизмом. Особый всплеск продаж в марте можно связать с отложенным спросом и ажиотажем из-за новостей о повышении утилизационного сбора. Петербургский рынок выглядит заметно бодрее общероссийского. Также среди региональных особенностей можно отметить более высокую активность корпоративных клиентов и малого бизнеса. Кроме того, на начало апреля в Санкт-Петербурге работало 365 дилерских контрактов с автопроизводителями — это на 6% больше, чем по итогам 2025 года, что говорит о постепенном восстановлении дилерской сети.

«Главный тормоз сегодня — высокая стоимость кредитных ресурсов. Оживление рынка произойдет после смягчения денежно-кредитной политики. Государство уже заложило на 2026 год 20 млрд рублей на программу льготного автокредитования и 17 млрд — на льготный лизинг, но этих объемов недостаточно для масштабного стимулирования. На наш взгляд, дополнительными мерами могли бы стать расширение программы льготного автокредитования при одновременном снижении ключевой ставки, субсидирование процентных ставок по кредитам для покупки авто локальной сборки, стимулирование обновления корпоративных автопарков через налоговые льготы, а также развитие лизинговых программ с господдержкой для малого и среднего бизнеса»,— подчеркивает госпожа Франк.

В первом квартале 2026 года рынок РФ стабилизировался, рост продаж новых авто составил 8–10% к прошлому году, в Санкт-Петербурге — 12–14%, сообщил директор дивизиона «Санкт-Петербург» ГК «Автодом» Евгений Афонин. По его словам, следует также отметить, что Северная столица ключевой порт для каналов параллельного импорта, поэтому модельный ряд обновляется быстрее, а доля дорогих авто (от 7,5 млн рублей) выше за счет платежеспособной аудитории. Электромобили в Санкт-Петербурге продаются почти вдвое активнее, чем в среднем по РФ. Чаще всего петербуржцы покупают китайские кроссоверы (Haval, Chery, Geely, Omoda, Exeed) — 45% продаж. Второе место у корейцев и японцев через каналы параллельного импорта (Kia, Hyundai, Toyota, Honda) — 25%. Третье место занимают Lada и Belgee — 15%. 70% продаж авто осуществляется в кредит (импортеры субсидируют ставку), 20% — за счет обмена автомобиля на новый, 10% — за наличные.

«Если говорить о перспективах автомобильного рынка в России на ближайшее время, то базовый сценарий: стагнация или рост на 3–5% в год, количество продаж за 2026 год составит примерно 1,3 млн штук. Китайские бренды займут 65–70% доли рынка. Оставшиеся 25–30% — авто, поступившие по каналам параллельного импорта, Lada и электромобили. Доля электрических и гибридных автомобилей вырастет с 3 до 7–8% к концу 2027 года. Для Санкт-Петербурга перспективы чуть лучше средних по РФ за счет порта и платежеспособного спроса»,— добавляет представитель рынка.

Дешевле не будет

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы продолжится и рост цен на авто. Генеральный директор компании «Мой автопрокат» Дмитрий Матвеев прогнозирует, что до конца текущего года стоимость новых машин, вероятно, увеличится на 10–25% в зависимости от класса и страны производства. Отечественные авто и китайские модели с локализацией могут подорожать на 10–15%. Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ к концу года станет выше на 10% и составит не менее 4 млн рублей. Лидеры авторынка, естественно, будут стремиться сохранить свое положение и найдут законные способы адаптации к новым условиям. Одной из возможных стратегий станет выпуск специальных версий с маломощным турбированным двигателем, созданных исключительно для российского рынка. «Снижения цен на машины в ближайшее время ожидать не имеет смысла. Самый лучший сценарий — это временное замедление темпов роста или стабилизация цен в некоторых категориях. Соответственно, если автомобиль нужен здесь и сейчас, не тяните и покупайте, дешевле не будет»,— предупреждает господин Матвеев.

Схожие выводы делает и руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, в ближайшие месяцы снижение «ключа» с нынешних 15% может оживить покупательский спрос через более доступное финансирование — кредиты и лизинг. Минус — с оживлением спроса цены на машины могут получить дополнительный стимул для роста, а поддержки дистрибуторов сократиться. Поэтому, чтобы поймать привлекательные программы с субсидиями, стоит поторопиться. При этом активное восстановление рынка начнется при ставке ЦБ в 12% и ниже. При сохранении заданного курса Центробанка такую ставку возможно будет получить до конца 2026 года.

«Оживление на рынке в дальнейшие месяцы при условии ощутимого снижения ключевой ставки может стать дополнительным драйвером роста цен. Доступные кредиты и лизинг поднимут продажи, а со спросом увеличатся цены. Подешевевший рубль также заставит расти цены на автомобили, так как закупки и логистика напрямую зависят от валюты»,— поясняет эксперт.

Рынок эффективности

В настоящее время сохраняется «серый» ввоз авто, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, но его роль для рынка постепенно снижается. В 2023–2024 годах он закрывал дефицит предложения, но сейчас его доля стабилизировалась на уровне 10–15% рынка. В Санкт-Петербурге этот канал развит сильнее за счет портовой инфраструктуры, но рост официальных поставок сокращает его значимость.

«На горизонте года-двух рынок, скорее всего, авторынок продолжит расти умеренными темпами. В нашем базовом сценарии мы ожидаем увеличения продаж на 5–10% при условии дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения доступности импорта. Активизировать спрос можно через расширение программ льготного автокредитования и субсидий, а также через развитие локального производства. Дополнительным фактором может стать снижение стоимости за счет увеличения конкуренции и локализации. При этом в Санкт-Петербурге потенциал роста выше среднего за счет высокого уровня доходов и развитой инфраструктуры продаж»,— считает аналитик.

По мнению автоэксперта Дмитрия Афонина, ближайший год для российского автомобильного рынка останется непростым. Рынок продолжит адаптацию, возможны локальные дефициты. Зависимость от макроэкономической ситуации останется высокой. В этих условиях ключевым фактором стабильности будет локализация производства. Чем больше автомобильных брендов смогут наладить локальную сборку и производство компонентов, тем устойчивее будет рынок и доступнее конечный продукт для потребителя. Ключевыми точками роста станут повышение уровня сервиса в дилерских центрах, внедрение гибких финансовых инструментов, эффективная совместная работа дилеров и дистрибьюторов, формирование прозрачных и понятных предложений для клиента.

«Рынок перестраивается. Происходит естественный отбор: слабые игроки уходят, а сильные адаптируются к новым правилам игры. Главным трендом 2026 года станет окончательный переход от "рынка дефицита" к "рынку эффективности", где конкурентоспособность определяется операционной эффективностью и клиентоориентированностью»,— полагает автоэксперт.

Артем Алданов