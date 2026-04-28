Компании надеются на ставки

Снижение ключевой ставки пока не отразилось на объемах рынка корпоративного кредитования в Петербурге. Эксперты ждут оживления в текущем году.

Условия кредитования и требования к заемщикам остаются довольно жесткими, растет доля залогового кредитования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Условия кредитования и требования к заемщикам остаются довольно жесткими, растет доля залогового кредитования

Кредитный портфель петербургских компаний (включая малые и средние) на начало марта 2026 года составил 6,5 трлн рублей, сообщили в управлении по связам с общественность Северо-Западного ГУ Банка России. За год, с марта 2025 года, портфель вырос на 9,5%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем портфель снизился, на начало февраля задолженность составляла 6,8 трлн рублей. Доля рублевых кредитов — 86%.

Положительная динамика роста портфеля во многом обусловлена постепенным снижением ключевой ставки Банка России и, как следствие, понижением ставок по кредитам в коммерческих банках, поясняют в ГУ ЦБ. Однако если говорить об объеме выдач, то здесь динамика пока отрицательная. С марта 2025 года по февраль 2026 года петербургскому бизнесу банки выдали новых кредитов на сумму 6,7 трлн рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Динамика примерно соответствует общероссийской и, по-видимому, обусловлена заметным ухудшением экономической конъюнктуры, все еще высокими кредитными ставками, а также определенным ужесточением регулирования, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Так, с 1 апреля прошлого года была установлена макропруденциальная надбавка в размере 20% по кредитам, выдаваемым крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, а с 1 декабря эта надбавка была повышена до 40%.

«В 2025 году рынок корпоративного кредитования в Петербурге был непростым. Новые выдачи сократились примерно на 8,5% относительно 2024 года — бизнес брал паузу при высоких ставках. При этом общая задолженность компаний выросла на 11%, до 6,65 трлн рублей. Парадокса, по сути, нет: дорогие проценты капитализировались, плюс сказывались старые крупные транши»,— рассказывает директор филиала компании «Цифра брокер» в Петербурге Игорь Василевский.

Однако, по его словам, с начала 2026 года картина оживает: выдачи почти вернулись к уровню прошлого года, чувствуется, что бизнес адаптировался к ставкам и перестал откладывать инвестиции и пополнение «оборотки». Самые активные заемщики — обрабатывающая промышленность и торговля. Рынок недвижимости тоже держится, хотя проектного финансирования пока заметно больше, чем классических инвесткредитов.

В ГУ ЦБ сообщили, что рост кредитного портфеля, по данным на начало марта 2026 года, обеспечили прежде всего крупные компании: на них приходится 88% задолженности. Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают предприятия из сфер оптовой и розничной торговли (25%), обрабатывающих производств (23%) и операций с недвижимостью (23%).

Рынок держится

В первом квартале 2026 года на фоне снижения ключевой ставки наблюдается оживление на рынке, отмечает заместитель управляющего петербургским филиалом Росдорбанка Ольга Павлинова. «На практике мы видим большее количество обращений за кредитами. Проявляемый спрос связан как с финансированием ранее отложенных (при более высокой ставке) проектов, так и с попытками рефинансировать задолженность, сформированную в период высоких ставок»,— говорит она.

По словам Светланы Линниковой, директора по работе с корпоративными клиентами Т-Банка в СЗФО, спрос на кредитование остается стабильным, но заметно меняется его структура. Компании все чаще используют новые займы для рефинансирования действующих обязательств и поддержания операционной деятельности. Очень востребованы субсидируемые программы, доступные ограниченному числу предпринимателей.

«В 2025 году мы наблюдали умеренный рост спроса на оборотное финансирование, особенно в осенний период. При этом увеличились сроки заимствований: средний срок дюрации вырос с шести до двенадцати месяцев. В сентябре — октябре прошлого года спрос на годовое кредитование увеличился двукратно по сравнению с более короткими полугодовыми займами»,— рассказывает госпожа Линникова.

Она добавляет, что традиционно в январе и феврале наблюдается снижение кредитной активности: во многих компаниях еще не утверждены бюджеты и не проведены государственные тендеры. Дополнительно на динамику 2026 года накладывает отпечаток общий спад экономической активности, который прослеживается практически во всех отраслях.

Северо-Западный Сбербанк в январе — феврале 2026 года увеличил выдачи в Петербурге на 5%, до 97 млрд рублей, сообщили в банке. Объем корпоративного кредитования в Петербурге за 2025 год вырос на 30%: с 0,8 млрд в 2024 году до 1,06 млрд рублей.

Положительная динамика выдач охраняется, подчеркивают в «Сбере». Наибольшие темпы кредитования у розничной торговли, транспорта и логистики, фармацевтики и здравоохранения. Снижение темпов фиксируется в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроении и производстве потребительских товаров.

За первый квартал 2026 года объем кредитного портфеля с учетом одобренных лимитов вырос более чем на четверть (+28,8%), говорит директор департамента развития корпоративного бизнеса «Своего Банка» Роман Филимонов. «Мы отмечаем повышенный спрос со стороны авторынка, лизинговых компаний, профессиональных коллекторских организаций. Продолжаем кредитовать микрофинансовые компании и планируем выход на рынок недвижимости»,— добавляет банкир.

Ставки решают

Динамика роста кредитного портфеля определенно связана со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и процентных ставок по кредитам, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но в то же время, поскольку в 2025 году ставки все еще оставались высокими, а требования к заемщикам ужесточились, это привело к сокращению выдач новых кредитов по сравнению с 2024 годом, когда процентные ставки были более низкими.

Кроме того, некоторые предприятия, по словам госпожи Мильчаковой, получали кредиты по субсидируемым программам под льготный процент, что в целом привело к росту объема кредитного портфеля. «Для банков рост кредитного портфеля, особенно корпоративного, это плюс, а для заемщиков — не всегда, поскольку растет долговая нагрузка, а процентные расходы, если долговая нагрузка велика, могут оказать негативное давление на чистую прибыль и привести»,— рассуждает эксперт.

В ГУ ЦБ сообщили, что средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам в рублях снизилась с 17,2% в начале 2025 года до 14,6% в феврале 2026 года. По прогнозу Банка России, в 2026 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 13,5–14,5% годовых. В следующем году тренд на снижение инфляции сохранится, и средняя ключевая ставка может сложиться в диапазоне 8–9% годовых, отмечают в ведомстве.

По краткосрочным кредитам сейчас ставки кредитования находятся в среднем на уровне 18%, по длинным — 15–16%, указывает господин Василевский. Условия кредитования и требования к заемщикам остаются довольно жесткими, растет доля залогового кредитования, добавляет господин Филимонов.

Он считает, что комфортные для бизнеса ставки, которые бы стимулировали инвестиционную активность, появятся лишь ближе к четвертому кварталу 2026 года. «Банки закладывают в ставку в том числе издержки фондирования, динамику спроса на конкретные продукты и сохраняющиеся кредитные риски бизнес-заемщиков. И, столкнувшись со сжатием процентной маржи, они могут временно ужесточить кредитную политику, чтобы избежать выдачи займов по менее выгодным ставкам, особенно в условиях ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики. Одновременно риски оттока депозитов ограничивают ресурсную базу и аппетит к риску»,— рассуждает господин Филимонов.

Ольга Горюкова, отраслевой эксперт, согласна, что банки массово переориентировались на залоговое кредитование. «Получение кредитов в прошлом году было возможно только под ликвидные залоги. Клиентам, которым ранее были выданы беззалоговые кредиты, выставлялись условия по снижению их объемов для возможности получения новых кредитов, а новые кредиты предоставлялись только с условием оформления ликвидного залога. концу года ситуация здесь немного ослабла, для финансово-устойчивых компаний вновь стало возможным получение беззалоговых кредитов»,— комментирует госпожа Горюкова.

Умеренный рост

Банк России по итогам 2026 года прогнозирует прирост корпоративного кредитного портфеля в целом по России на умеренном уровне 7–12%, а в 2027 году — 8–13%. Влиять на динамику кредитования будут общая ситуация в экономике, траектория ключевой ставки, регулирование (с 1 марта ЦБ поднял макронадбавку по кредитам, выдаваемым крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, до 100%), говорит Игорь Додонов.

Игорь Василевский ставит на умеренный рост портфеля в пределах 7–12%. По его мнению, если ключевая ставка к концу года опустится к 12%, кредитная активность пойдет вверх. Главные факторы: скорость снижения ставки ЦБ и устойчивость промышленного спроса.

О сохранении тенденции роста кредитования говорит и Ольга Павлинова. Положительной тенденцией, по ее мнению, является снижение удельного веса просроченной задолженности. На начало 2024 года объем просроченных ссуд составлял 2,5%, на начало .2025 — 2,1%, а в январе 2026 — 2% от суммы задолженности. Это свидетельствует о применении банками взвешенной кредитной политики и оценки рисков.

«В целом интерес бизнеса к заемному финансированию остается стабильным, растет интерес и к новым инструментам, в частности, к долговым ЦФА. Компании делают ставку на гибкость — ищут новые рынки и способы расчетов. Мы рассматриваем 2026 год как период возможностей для наращивания доли на рынке кредитования крупных корпоративных клиентов»,— делится госпожа Линникова.

Виктория Алейникова