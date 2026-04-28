Рынок слияний и поглощений в Санкт-Петербурге демонстрирует ограниченную точечную активность, при этом наблюдается общий сдвиг от стратегий экспансии к внутренней оптимизации бизнеса.

Відельным, но уже не доминирующим направлением оставались сделки, связанные с выходом иностранных собственников из петербургских активов

Отдельным, но уже не доминирующим направлением оставались сделки, связанные с выходом иностранных собственников из петербургских активов

Российский рынок слияний и поглощений в 2025 году, по данным AK&M, снизился до $26,55 млрд, что на 8,1% меньше уровня предыдущего года. В целом этот денежный показатель стал самым низким за последние пять лет. В Санкт-Петербурге ситуация аналогична общей тенденции, хотя в отдельных сегментах бизнеса наблюдалась ограниченная активность.

Точечные сделки

По словам юриста корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и партнеры» Юлии Загинайко, в 2025 году рынок консолидации бизнеса в Санкт-Петербурге характеризовался умеренной и избирательной активностью. Речь шла не о масштабной волне поглощений, а преимущественно о точечных сделках, в рамках которых более крупные и финансово устойчивые участники приобретали отдельные стрессовые, недооцененные или непрофильные активы. Такая динамика соответствовала и общероссийскому фону: рыночная активность сместилась от покупок ради роста к поиску продавцов с более умеренными ценовыми ожиданиями. На петербургском рынке это особенно заметно в сегментах коммерческой недвижимости и торговли.

В числе показательных сделок, дополняет госпожа Загинайко, можно назвать продажу ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте, где новым владельцем в январе 2025 года стало ООО «Нордфасад». «К этой же логике относится и покупка торгового комплекса "Мегаполис" на Богатырском проспекте холдингом СКСР — сделка стала примером точечной консолидации актива в сегменте, в рамках которого покупатель уже работал ранее. Отдельным, но уже не доминирующим направлением оставались сделки, связанные с выходом иностранных собственников. Для Санкт-Петербурга показательным примером стала продажа в ноябре 2025 года китайской Shanghai Industrial Investment Company своей доли 50%в ТРЦ "Жемчужная плаза", после чего объект полностью перешел под контроль российских владельцев»,— делится эксперт.

В настоящее время в Петербурге наблюдается укрупнение в сфере услуг, e-commerce, логистике и диджитал-бизнесе, рассказывает бизнес-консультант Максим Оганов. Здесь мы видим как сделки M&A, так и формы операционной консолидации — партнерства, интеграции команд или частичный выкуп долей — вокруг более сильных игроков с выстроенными каналами привлечения клиентов и понятной юнит-экономикой. Отдельно стоит отметить рынок онлайн-услуг и образовательных проектов: здесь идет неформальная консолидация через перераспределение трафика и долей рынка, что подтверждается ростом доли крупных игроков в рекламных аукционах и стоимости привлечения.

«Для малых игроков конкуренция усложняется, и без объединения с более крупной структурой сохранить позиции непросто. В то же время в классическом офлайн-ритейле и части ресторанного бизнеса наблюдается поляризация: часть игроков сокращается или закрывает точки, а крупные сети продолжают укрупняться и масштабироваться. Высокая операционная нагрузка, зависимость от локации и снижение покупательской активности становятся определяющими факторами динамики»,— рассуждает господин Оганов.

Осторожный девелопмент

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Кырлана Марчела, сегодня на рынок M&A давят сразу несколько факторов: высокая стоимость финансирования, более осторожное поведение собственников, сложности со сделками, где есть иностранный элемент. Наблюдается общий сдвиг от экспансии к внутренней оптимизации бизнеса. Поэтому укрупнение идет, но в основном там, где покупатель видит быструю синергию или стратегический контроль над цепочкой создания стоимости. В Санкт-Петербурге и в России в целом наиболее живыми выглядят ритейл, медицинские услуги, отдельные сегменты коммерческой недвижимости, логистика, инфраструктурные и технологические активы. В частности, среди заметных сделок 2025 года в регионе можно выделить покупки складского комплекса «Озон Волхонка», торговых объектов и гостиничного актива, что показывает спрос на готовые доходные или инфраструктурно значимые площадки.

«Стоит добавить, что в настоящее время слабее чувствуют себя те сегменты, где нужна длинная девелоперская модель, высокая заемная нагрузка или есть сильная зависимость от внешнего регуляторного фона. Это часть классического девелопмента, часть "чистых" инвестиционных сделок без очевидной синергии, а также активы, по которым собственники предпочитают не выходить на рынок в условиях повышенных правовых и санкционных рисков. Для Петербурга это означает, что часть бизнеса не укрупняется через сделки, а скорее уходит в режим выжидания, реструктуризации или региональной экспансии без прямого M&A»,— считает Кырлан Марчел.

Слияния и поглощения в девелопменте, напоминает совладелец Fizika Development Александр Кравцов, вещь довольно редкая, поскольку нет единого сценария для принятия подобных решений. Например, уход несколько лет назад скандинавских девелоперов с российского рынка и продажа их активов — это одна история, покупка земельного банка компании, которая находится в тяжелом положении,— совсем другая, а слияние с компанией из другого региона для увеличения своей доли на федеральном рынке — третья.

«Кризисные периоды, безусловно, усиливают консолидацию: с рынка уходят менее устойчивые игроки, а крупные и системные компании получают возможность расширять земельный банк. Вместо классических сделок по слиянию и поглощению рынок чаще использует точечные механизмы: приобретение отдельных площадок, вхождение в проекты, партнерства на уровне конкретных объектов. Дополнительным фактором является высокая долговая нагрузка и сложная структура обязательств девелоперов. В условиях проектного финансирования и эскроу-счетов "перепаковать" бизнес целиком достаточно сложно — проще и экономически оправданнее работать с отдельными активами»,— констатирует девелопер.

Без заметного роста

По словам генерального директора Atomic Capital Александра Зайцева, структура общероссийского рынка M&A и Санкт-Петербурга заметно изменилась. Если в 2023–2024 годах город был одним из центров сделок по выходу иностранных компаний, то к 2025–2026 годам этот драйвер практически исчерпан. На первый план вышел другой тренд — национализация активов и их последующая интеграция и перераспределение внутри российского бизнеса. Кроме того, ключевым фактором выступает высокая ключевая ставка. Заемное финансирование ограничено, поэтому требования к качеству активов существенно выросли. В результате рынок сместился в сторону стратегических покупок — инвесторы заходят только в те проекты, где есть понятная синергия и быстрая интеграция. В этих условиях ключевыми покупателями выступают крупные федеральные игроки. Именно они сейчас используют ситуацию для расширения присутствия в регионах, в том числе и в Петербурге.

«Что касается прогноза, то в 2026 году я ожидаю сохранения текущей модели: ограниченная активность, доминирование стратегических инвесторов и высокая избирательность по отношению к активам. По оценкам Банка России, ставка останется на двузначном уровне, а значит, стоимость капитала продолжит сдерживать рынок. Поэтому заметного роста M&A-активности стоит ожидать не раньше 2027 года — при условии устойчивого снижения ставок и возвращения доступного финансирования»,— считает он.

Схожие выводы делает и старший юрист корпоративной практики санкт-петербургского офиса юридической компании «Пепеляев Групп» Роман Соколов. Тренд 2022–2024 годов на выход иностранных участников из российского рынка, прямо влияющий на M&A активность, сошел на нет. Несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ снизилась на 6 п. п. с середины 2025 года к сегодняшнему дню, кредиты остаются дорогими, что существенно влияет на активность инвесторов. Масштабные поправки в Налоговый кодекс РФ последних лет также не добавили поводов для развития M&A-рынка. Более того, не вселяет оптимизма инвесторам ширящаяся практика национализации бизнеса.

«К сожалению, мы не наблюдаем каких-либо улучшений в начале 2026 года: активность в M&A-секторе остается низкой. Акцент клиентских запросов сместился с сопровождения рыночных сделок на создание архитектуры структурирования владения активами: применение ЗПИФ, создание личных фондов. Наметившийся тренд на снижение ключевой ставки до "адекватных" значений сделает кредиты более доступными, а хранение денег на вкладах — менее выгодным, что очевидно повлияет на M&A-активность внутри страны. При этом мы не видим в ближайшем будущем перспектив для существенного притока иностранных инвесторов. Это связано не только с серьезным санкционным и контрсанкционным давлением, но и с упомянутым ранее трендом на национализацию активов частных лиц»,— резюмирует эксперт.

Артем Алданов