Неэффективное использование госимущества обошлось Петербургу в 20 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга выявила нарушения в сфере управления государственным имуществом на сумму почти 20 млрд рублей по итогам 2025 года. Об этом на заседании Законодательного собрания сообщил председатель КСП Константин Желудков, назвав ситуацию «нетерпимой», пишет РБК.

Сумму в 20 млрд рублей озвучил председатель КСП Константин Желудков на заседании Законодательного собрания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава фракции «Единая Россия» Павел Крупник поинтересовался у руководителя контрольного органа масштабом проблемы неэффективного использования городской недвижимости, включая недострои, объекты без ремонта, случаи нецелевого использования и незаконной сдачи в аренду.

«Очень серьезный вопрос, это наша боль, это наша тревога и нетерпимость. Ущерб и нарушения в направлении неэффективного использования имущества — как недвижимого, так и движимого — составил почти 20 млрд рублей»,— ответил господин Желудков.

В качестве характерных примеров глава КСП привел затянувшееся на семь лет строительство хирургического комплекса в Колпино с постоянным удорожанием проекта, а также возведение школы в Металлострое, где прямые затраты на капитальные вложения выросли на 500 млн рублей.

