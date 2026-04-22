В Астрахани за 13 млн руб. отремонтируют восемь кабинетов в здании администрации губернатора

Управделами главы региона Астраханской области ищет подрядчика на ремонт восьми кабинетов в здании администрации губернатора. В ЕИС «Закупки» появился лот со стартовой ценой 13 млн руб. на ремонт ОКН по адресу ул. Советская, 15/ул. Коммунистическая, 5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик оштукатурит лепнину, сменит напольное покрытие и заменит окна в здании администрации астраханского губернатора

Фото: ЕИС «Закупки»

Фото: ЕИС «Закупки»

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен будет капитально отремонтировать кабинеты N 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 и подсобное помещение на первом этаже исторического здания. Исполнителю предстоит сменить напольное покрытие, оштукатурить стены, потолки, лепнину, обшить стены и откосы гипсокартоном и обустроить декоративный карниз. Подрядчику также нужно поменять напольные плинтусы, сделать натяжные потолки, заменить деревянные оконные и дверные наполнения на ПВХ, а также установить новые светильники и приборы отопления.

Здание администрации губернатора Астраханской области значится в реестре ОКН как «Здание городских учреждений, 1901-1904; 1909-1912 гг., архитекторы В. Виноградский, К. Домонтович, П. Коржинский, В. Шретер». Обследование объекта провели в январе 2026 года в соответствии с заданием региональной службы госохраны ОКН.

В документации заказчик указал, что на строительно-монтажные работы будет направлено 10,9 млн руб., на оборудование — 404,5 тыс. руб., на непредвиденные расходы — 226 тыс. руб. Средства на ремонт будут выделены из регионального бюджета. Работы, согласно контракту, необходимо выполнить до 15 июня этого года. Срок окончания подачи заявок на тендер — 15 апреля.

Марина Окорокова