В Чувашии к 2030 году планируют расселить 226 аварийных домов

Власти Чувашии рассчитывают полностью закрыть проблему аварийного жилья в республике к 2030 году. В новую программу переселения из аварийного жилья до 2030 года включат 226 домов, сообщил пресс-центр правительства республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Планом поделился глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии с гражданами.

На реализацию программы в этом году в региональном бюджете предусмотрено 475,2 млн руб., еще 725,2 млн руб. составят федеральные средства на 2026–2028 годы.

Анна Кайдалова