В ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжается завершающий этап перехода на двухуровневую модель оперативно-технологического управления (ОТУ) предприятием. 22 апреля оперативное управление Иглинским районом электросетей было переведено в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС».

Центр управления сетями ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго»

Постепенная передача функций оперативно-технологического управления распределительными сетями 0,4-10 кВ стартовала в 2018 году. За прошедшее время девять из десяти территориальных производственных отделений ООО «Башкирэнерго» в полном объеме консолидировали оперативное управление распределительными сетями на уровень ЦУС своего производственного отделения. Сейчас в стадии завершения находится переход оставшегося производственного отделения компании – ПО «ЦЭС». На сегодня в оперативное управление ЦУС перешла энергетическая инфраструктура 7 из 11 районов электрических сетей ПО «ЦЭС». До конца этого года на обслуживание в ЦУС будут переведены еще 4 РЭС.

Перевод на двухуровневую модель ОТУ обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.

