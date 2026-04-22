Умер основатель группы Traffic Дэйв Мейсон

Музыкант, один из основателей британской рок-группы Traffic и сайдмен Rolling Stones Дэйв Мейсон умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила газета Variety со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Фото: Rob Grabowski / Invision / AP

О проблемах со здоровьем музыканта стало известно в 2024 году. Тогда Дэйв Мейсон отменил свой осенний тур из-за заболевания сердца, которое требовало немедленной медицинской помощи.

Дэйв Мейсон родился 10 мая 1946 года в английском городе Вустер. В начале 1960-х годов он выступал в любительских группах. Первую известность музыкант получил в составе Traffic, основанной в 1967 году. Он написал вокальные партии в двух наиболее известных песнях группы — Hole in My Shoe, которая достигла второго места в британском чарте синглов, и Feelin' Alright. После выхода в 1967 году дебютного альбома Mr. Fantasy Дэйв Мейсон покинул группу, затем вернулся в середине записи следующего альбома Traffic, после чего снова ушел в 1968-м.

После ухода из группы Дэйв Мейсон работал наемным музыкантом у звезд. Он участвовал в записи альбома Джими Хендрикса Electric Ladyland, а также альбома Rolling Stones Beggars Banquet, выпущенных в 1968 году. В 1969-1970-х годах музыкант гастролировал с дуэтом Delaney & Bonnie, а также с Эриком Клэптоном и Джорджем Харрисоном.

Параллельно с работой на других музыкантов Дэйв Мейсон начал сольную карьеру. Его дебютным синглом стала композиция Just for You, а первый сольный альбом музыканта Alone Together вышел в 1970 году. Песня Only You Know and I Know, вошедшая в альбом, достигла 42-го места в чарте Billboard. Последний альбом артиста под названием Future's Past вышел в 2014 году.

В 2004 году Дэйв Мейсон стал соучредителем компании RKS Guitars. Дизайн электрогитар, которые выпускала компания, получил две серебряные награды Общества промышленных дизайнеров Америки (IDSA).