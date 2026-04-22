В Россию через Оренбуржье пытались незаконно ввезти партию птиц, включая редкие особи

В Россию пытались незаконно ввезти партию птиц через пункт «Сагарчин» в Оренбургской области. Задержана партия из 90 особей без разрешительной документации. Об этом сообщает Росприроднадзор.

В ведомстве обращают внимание, что часть птиц — «редкие виды, подпадающие под Конвенцию СИТЕС: попугаи жако, какаду, тибетский улар и другие». Торговля этими животными строго регулируется на международном уровне. Ненадлежащая транспортировка птиц привела к их истощению. Многие птицы получили травмы, несколько особей погибли.

Пернатых передали в Ульяновский зоопарк, где они находятся на карантине, проходят обследования и восстановление.Позже часть особей направят в Московский зоопарк. Окончательное решение об их судьбе примут после завершения юридических процедур.

Еще 68 птиц не подпадают под Конвенцию СИТЕС. Ими займутся региональные власти.

Руфия Кутляева