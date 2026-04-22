Звезды «Зенита» сыграют в турнире по дворовому футболу

Александр Кержаков анонсировал турнир по дворовому футболу «Мы — футбольный Петербург» с участием экс-игроков «Зенита». Соревнования пройдут с 27 мая по август на 50 площадках города, призовой фонд — 2,5 млн рублей, пишет ТАСС.

Призовой фонд составит 2,5 млн рублей

Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Призовой фонд составит 2,5 млн рублей

В состав звездной команды выйдут Александр и Михаил Кержаковы, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Владимир Быстров и Игорь Денисов. Матчи пройдут без судей, участники сами договариваются о месте и времени игр. К участию приглашаются все желающие.

Победители «Финала четырех» получат 1 млн рублей, второе место — 750 тыс., третье — 500 тыс., четвертое — 250 тыс.

Кирилл Конторщиков