Самарская область на 13-м месте в рейтинге субъектов РФ по средней стоимости квартир

В рейтинге субъектов РФ по средней стоимости квартир в новостройках за март Самарская область занимает 13-е место. Соответствующая информация опубликована на сервисе аналитики рынка недвижимости «Про Дома».

Средняя стоимость квартир в новостройках региона составляет 8,4 млн руб.

Первые три позиции рейтинга занимают Москва (28,53 млн руб.), Санкт-Петербург (12,41 млн руб.) и Республика Татарстан (10,84 млн руб.).

Руфия Кутляева