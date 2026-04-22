ЕС объявил о новом пакете финансирования для Украины на €600 млн

Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования для Украины на €600 млн. Об этом сообщила пресс-служба Европейской дипломатической службы.

Из пресс-релиза следует, что €450 млн были выделены из средств Евроинвестбанка на восстановление инфраструктуры Украины. Около €150 млн направят как дополнительные гранты и техническую помощь от ЕС.

Финансовую помощь выделили по программе «Ukraine Facility». По ней ЕС за 2024-2027 годы планирует направить Украине около €50 млрд на восстановление инфраструктуры с помощью государственных и частных инвестиций. За 2025 год с помощью этого инструмента блок отправил украинской стороне €2 млрд.

1 апреля Еврокомиссия начала подготовку к выделению Украине кредита на €90 млрд под гарантии общеевропейского бюджета. Пакет помощи заблокировали Венгрия и Словакия из-за конфликта вокруг поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». До конца 2026 года ЕК предложила Совету Евросоюза отправить украинской стороне €45 млрд.