В Оренбурге прошло еженедельное оперативное заседание облправительства

В среду, 22 апреля, в Оренбурге прошло еженедельное оперативное заседание правительства области. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

В этом году в регионе меняется дорожная карта в системе оказания помощи по долговременному уходу за пожилыми и гражданами с инвалидностью. Будет расширена география проекта до 26 городских округов и муниципальных районов. В Кувандыкском муниципальном округе начнут предоставлять долговременный уход не только участникам СВО, но и пожилым, а также людям с ограниченными возможностями. В Асекеевском районе дополнительно организуют долговременный уход специально для участников СВО.

Продолжается работа с нормативной базой ГЖИ. Внесены дополнительные критерии контроля деятельности управляющих компаний. Теперь госжилинспекция может назначить внеплановую проверку, если компания не платит по счетам за коммунальные ресурсы, что подтверждено судебными решениями.

Региональные власти также утвердили порядок предоставления грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе гранта «Агромотиватор». Эта мера поддержки действует в регионе второй год и предназначена для участников и ветеранов СВО, которые хотят начать или развивать собственное дело в агропромышленном комплексе. Размер гранта от 3 до 7 млн руб. в зависимости от направления деятельности.

