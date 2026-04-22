В УрФУ комиссия по этике рассмотрит ситуацию с сотрудницей, оскорбившей ребенка

Комиссия по этике Уральского федерального университета (УрФУ) рассмотрит ситуацию с преподавательницей, которая разместила в соцсети оскорбительное сообщение о внешности ребенка, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что старший преподаватель одной из кафедр УрФУ якобы разместила историю в соцсетях, в которой оскорбила дочь бывшего студента, прокомментировав внешность ребенка.

Как сообщили «Ъ-Урал» в вузе, предварительная внутренняя проверка показала, что речь идет о преподавателе, работающем в университете по совместительству, для которого это не основное место работы. «Некорректное высказывание в адрес семьи выпускника было ею действительно допущено в социальных сетях. Это, безусловно, неприемлемо. Ситуацию рассмотрит комиссия по этике»,— прокомментировали ситуацию в УрФУ.

По информации портала E1.RU, речь идет о преподавателе Юлии Волковой. «Да простят меня все азербайджанские семьи. Но меня мучает вопрос: почему у таких красивых людей такие страшненькие дети?»,— написала преподавательница в своих соцсетях.

Сообщается, что родители ребенка написали заявление в прокуратуру. Сама Юлия Волкова заявила порталу, что не имела намерения кого-либо оскорбить.

Полина Бабинцева