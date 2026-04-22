С уфимского муниципального учреждения взыскивают 41 млн рублей за вред почве

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора хочет взыскать около 41,7 млн руб. со Службы по благоустройству Октябрьского района Уфы. Арбитражный суд Башкирии принял исковое заявление ведомства к производству и назначил заседание на 3 июня.

В сумму иска вошла компенсация вреда почве как объекту охраны окружающей среды. Что стало причиной судебных разбирательств, неизвестно. Третьим лицом в деле будет участвовать мэрия Уфы.

Идэль Гумеров