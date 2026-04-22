В Молдавии бизнесмена Плахотнюка приговорили к 19 годам тюрьмы

Кишиневский суд сектора Буюкань приговорил к 19 годам лишения свободы бизнесмена и бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Он признан виновным в банковском мошенничестве, организации преступной группировки и отмывании денег. Гособвинение запрашивало для него 25-летний срок.

Владимир Плахотнюк

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Владимир Плахотнюк

Согласно приговору, Владимир Плахотнюк также не будет иметь права занимать определенные государственные должности пять лет и обязан выплатить государству около $60 млн, пишет Point.MD. Во время оглашения приговора в суде он не присутствовал, как и на предыдущих заседаниях, его представляла группа адвокатов.

Как постановил суд, Владимир Плахотнюк вывел через мошеннические банковские кредиты более $39,28 млн и свыше €3,5 млн из кредитных организаций Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Эти средства, следует из приговора, он использовал в личных интересах, в том числе — для покупки самолета Embraer Legacy 650. Плахотнюк вину не признал. Адвокаты заявили о процессуальных нарушениях и пообещали оспорить приговор.

В отношении бизнесмена расследуются уголовные дела по другим эпизодам отмывания денег и мошенничества, в которых фигурирует бывший президент Молдавии Игорь Додон, а также по статье об использовании поддельных документов. В России Плахотнюк заочно арестован по делу об организации преступного сообщества с целью вывода денег: следствие считает, что при его участии из страны вывезли свыше 220 млрд руб. в иностранной валюте.

Владимир Плахотнюк в 2016 году возглавил Демократическую партию Молдавии и считался самым влиятельным человеком в стране: он контролировал молдавские СМИ и госинституты. Фактически сформированное им правительство ушло в отставку в 2019 году, после чего сам бизнесмен уехал из страны: сначала он находился в США, затем уехал в Турцию. В июле 2025 года Владимира Плахотнюка по запросу Интерпола задержали в Греции, после чего его экстрадировали в Молдавию.

Лусине Баласян