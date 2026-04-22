В Заполярье число точек снятия наличных на кассах выросло на 35% за год

Количество торговых точек и автозаправочных станций в Мурманской области, предоставляющих услугу «наличные на кассе», увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом и достигло 275 единиц. Об этом сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

Точки с функцией выдачи наличных особенно оправданы в отдаленных пунктах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Точки с функцией выдачи наличных особенно оправданы в отдаленных пунктах

Сервис доступен практически на всей территории Кольского Заполярья. Наибольшая концентрация точек зафиксирована в Мурманске — 102, в Апатитах — 23, в Североморске и Мончегорске — по 19.

Услуга позволяет держателям банковских карт снимать наличные непосредственно при оплате покупки. Лимит составляет до 5 тыс. рублей в день и не более 30 тыс. рублей в месяц. Наличие сервиса в конкретной точке обозначается специальным информационным стикером на входе, уточнить возможность снятия также можно у продавца.

Кирилл Конторщиков