Воронежцы выбирают места будущих парков и скверов в 11 городах

В Воронежской области стартовало шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и предполагает выбор общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году, следует из данных госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная "Авиастроителей", победившая в конкурсе в 2024 году

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Набережная "Авиастроителей", победившая в конкурсе в 2024 году

В этом году формат участия расширен. К голосованию подключены не только муниципалитеты с численностью населения свыше 20 тыс. человек, но и административные центры районов и городских округов. На выбор представлено 39 проектов в 11 территориях региона.

В Россоши на голосование вынесено благоустройство сквера на площади Октябрьской. Территория площадью 28,9 тыс. кв. м благоустроена лишь на 2%, на ней расположена стела воинской доблести, установленная в 2015 году. За проект пока отдано 74 голоса. Альтернатива — создание пешеходной зоны от переулка Шмидта до Пролетарской — получила 417 голосов.

В Бутурлиновке проект благоустройства сквера на улице Дорожной, включающий создание пешеходных и велодорожек, зон отдыха, озеленение и освещение, за сутки набрал 248 голосов. Дополнительно предложены обустройство улицы Октябрьской и пешеходной зоны по улице Попкова — за них отдано 22 и 14 голосов соответственно.

В Павловске представлено больше всего проектов (исключая облцентр), а именно — пять. Благоустройство микрорайона Южный поддержали 17 человек, работы по улице 40 лет Октября в районе дома 14 микрорайона Гранитный — девять, проект по улице Юлиуса Фучика — 27, Петровского сквера — тоже девять. Наибольшее число голосов за сутки — у проекта набережной реки Осередь — 48. Он предусматривает функциональное зонирование территории с выделением транзитной, въездной, спортивной, зеленой, образовательной, пляжной зон и пространства для сезонной активности.

В Острогожске варианты благоустройства общественных пространств распределились следующим образом: проект по улице 50 лет Октября от улицы Тракторной до улицы Фрунзе получил 11 голосов, по улице Революционной — 4. Также на голосование вынесено пространство центральной части города по улице Ленина.

В Боброве за первый и второй этапы благоустройства городского парка «Лидер» отдано 1 и 4 голоса соответственно. Проект благоустройства пляжа «Под мостом» получил 33 голоса.

В Лисках сквер по улице Краснознаменной набрал 14 голосов. Проект сквера по улице Энтузиастов получил 83 голоса.

В Нововоронеже за благоустройство сквера Петра и Февронии пока проголосовали 76 человек, за прилегающую территорию памятника Аленке — 37, за сквер по улице Вокзальной — 69.

В Семилуках благоустройство территории пруда с зоной отдыха на улице Озерной поддержали 59 человек, проект развития парка «Юбилейный» — 135. Первый этап благоустройства парка был реализован в 2022–2023 годах, дальнейшие работы предусматривают реконструкцию центральной аллеи, очистку пруда, создание зон отдыха у воды, обновление стелы, а также установку освещения и малых архитектурных форм.

В Новой Усмани проект благоустройства набережной «Левобережная» получил 113 голосов. Третий этап реконструкции улицы Ленина (вторая очередь) — 250 голосов. Он предполагает расширение проезжей части, устройство асфальтированной обочины с бордюрным камнем и создание дороги-дублера для удобного подъезда к жилым домам.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже в перечень вошли сквер имени Виталия Злотникова, «Совенок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский», бульвар Героев Сталинграда и территория около дворца спорта «Юбилейный». С 2019 по 2026 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Воронежской области благоустроено 283 общественных пространства.

Анна Швечикова