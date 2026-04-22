В Казани представили рендеры комплекса «Яр Парк»

В Казани представили рендеры многофункционального комплекса «Яр Парк», который планируют разместить на берегу Казанки. Эскизы представила пресс-служба девелопера Kravt h&h.

Согласно проекту, на территории появятся десять башен высотой от 71 до 119 метров, где разместят около 1,9 тыс. апартаментов. Также предусмотрены гостиница, конгресс-центр и офисные пространства.

В составе комплекса заявлен отель на 297 номеров, где планируется разместить один из крупнейших президентских люксов в стране площадью около 630 кв. м.

Проектом предусмотрено благоустройство территории. Появятся набережная протяженностью около 1 км и марина на 60 яхт, парк и общественные пространства.

Как сообщает «Татар-информ», объем инвестиций в строительство превысит 50 млрд руб.

Анна Кайдалова