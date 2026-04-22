В Самарской области начальник почты подожгла отделение, чтобы скрыть недостачу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 55-летней местной жительницы, занимавшей должность руководителя почтового отделения в селе Патровка Самарской области. Она обвиняется в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 167 УК РФ) и присвоении с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с октября по декабрь 2025 года обвиняемая систематически присваивала вверенные ей деньги и товарно-материальные ценности, включая продукты питания для розничной продажи. Общая сумма похищенного превысила 476 тыс. руб.

Чтобы скрыть образовавшуюся недостачу, зная о предстоящей ревизии, обвиняемая подожгла здание почтового отделения и скрылась. Но довести преступный умысел до конца она не смогла — огонь потушили. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ составила более 293 тыс. рублей.

Прокурор в рамках уголовного дела заявил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба. Уголовное дело передано на рассмотрение в Нефтегорский районный суд Самарской области.