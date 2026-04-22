Эпоха «идеальных» селфи с заполированной до пластика кожей была короткой. Так называемые бьютификаторы в смартфонах быстро надоели: маска, которая сглаживает все лица под один шаблон, со временем стала раздражать. Но сами селфи из соцсетей никуда при этом не делись — ни из личных блогов, ни из рабочих аккаунтов. Запрос пользователя поменялся: с «укрась меня, сделай другим» на «покажи нормально, как есть». Похоже, создатели свежей линейки смартфонов Huawei nova серии 15 уловили этот тренд и постарались соответственно проработать фотоинструментарий своих новинок.

В базовой модели nova 15 основной модуль на 50 МП с диафрагмой f/1.9 и портретный телеобъектив на 12 МП с оптическими зумом и стабилизацией. Они отвечают за боке и естественные пропорции лица. А датчик цветового спектра, который анализирует свет примерно по 1,5 млн спектральных каналов, помогает передать оттенки кожи и освещения без искажений. Фронтальная камера здесь тоже 50 МП, с диафрагмой f/2.4 и широким углом. Она поддерживает съемку видео до 4K с 30 кадрами в секунду, так что селфи и сторис можно записывать без эффекта «замыленности» картинки.

В версии nova 15 Pro упор на портреты еще заметнее. Система камер строится вокруг 50 МП основного модуля с массивом цветовых фильтров RYYB и диафрагмой f/1.8. Его дополняет 12 МП портретный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, а в компании с ними – ширик на 13 МП, который здорово использовать для фото больших компаний или интерьеров Фронтальная камера у флагманской версии тоже 50 МП, с диафрагмой f/2.0, двукратным оптическим зумом и поддержкой 4Kвидео. Система умных алгоритмов XD Portrait Engine и датчик цветового спектра на те же 1,5 млн каналов помогают получить естественное селфи — с живой кожей и без ощущения «маски».

Александр Леви