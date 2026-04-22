Почтальон в Арзамасе перевела мошенникам почти 7 млн рублей

Жительница Арзамаса обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее 6,7 млн руб., сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Неизвестные убедили 47-летнюю потерпевшую, работающую почтальоном, перевести сбережения на «безопасные счета».

Уточняется, что злоумышленники связались с потерпевшей в одном из мессенджеров. По факту преступления полиция расследует дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подозреваемые пока не установлены.

