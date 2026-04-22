В Тюмени экс-сотрудник прокуратуры получил 5 лет колонии за мошенничество

Калининский районный суд Тюмени приговорил 48-летнего бывшего сотрудника прокуратуры ХМАО-Югры Дмитрия Тарасова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. по делу о мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, Дмитрий Тарасов до июня 2019 года занимал должность сотрудника прокуратуры ХМАО-Югры.

В сентябре—декабре 2020 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил у гражданина 3 млн руб. Средства были получены обманным путем: подсудимый убедил потерпевшего, что передаст деньги сотрудникам судебной системы РФ за содействие в вынесении оправдательного приговора.

В суде отметили, что Дмитрий Тарасов, обладая опытом работы в правоохранительных органах и специальными знаниями в области уголовного права и процесса, а также авторитетом, приобретенным на руководящих должностях, выстраивал схему систематического получения средств от обвиняемых и их родственников. Он обещал содействие в прекращении уголовных дел по реабилитирующим основаниям или вынесении оправдательных приговоров, утверждая, что передаст деньги через адвокатов и иных посредников. Фактически исполнять обещания он не намеревался.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ по Тюменской области. В ноябре 2024 года посредник Дмитрия Тарасова был задержан в момент передачи взятки в размере 12 млн руб.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе активное содействие раскрытию преступления и отсутствие отягчающих факторов. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева