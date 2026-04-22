Плате за трафик просят паузу

Операторы связи просят власти отсрочить введение платы за VPN-трафик. Как пишут «Ведомости», телеком-компании не успевают подготовить системы к 1 мая из-за сложности настройки биллинга. Это система, которая считает интернет-трафик абонентов и автоматически списывает деньги по тарифу. Доплачивать придется по 150 руб. за каждый лишний гигабайт международного трафика сверх установленных 15 руб.

Впрочем, каждая телеком-компания по-своему трактует требование, отмечает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов:

«Биллинг необходимо существенно дорабатывать: в стране около 175-180 млн пользователей мобильного интернета, и важно учитывать трафик не в целом, а по направлениям. Это сложная задача, которую быстро решить невозможно. Среднее потребление составляет 25-30 ГБ на человека в месяц. Речь, скорее всего, идет о доработке существующей системы, но это крупный программный комплекс, требующий времени, специалистов и значительных затрат.

Остается вопрос, поможет ли отсрочка справиться с техническими сложностями, и есть риск сдвига сроков. Практика показывает, что такие проекты требуют длительного тестирования и внедрения. Похожий пример — отмена роуминга: реализация заняла годы, но в итоге проект был доведен до конца».

“Ъ FM” направил запрос в Минцифры, однако в ведомстве пока не ответили. Крупнейшие операторы — «МегаФон», «Билайн» и МТС — от комментариев воздержались. Когда вообще может быть запущена эта инициатива? На этот вопрос ответил независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин:

«Реализовать это за месяц, как планировалось изначально, невозможно: требуется значительный объем организационной работы, включая изменение тарифов, оферт и уведомление пользователей. Отдельная сложность — биллинговые системы, которые у операторов различаются и не всегда централизованы.

Также остается вопрос корректного определения трафика, например, в случае с сервисами вроде Google: считать его зарубежным или нет — это требует разъяснений со стороны регуляторов. В такие сроки задача нереализуема, но за полгода, вероятно, выполнима. Можно ожидать, что к сентябрю операторы предложат решения, если требования не будут пересмотрены».

На этом фоне в Госдуме уже предлагают смягчить подход. В частности, создать список так называемых «белых VPN» и не ограничивать доступ для пользователей, которые прошли идентификацию через госуслуги. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

