Суд приговорил жителя Волгограда к 11,5 годам за отравление подростка веществами

Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил к 11, 5 годам колонии строгого режима 23-летнего уроженца Узбекистана Шахруха Кодирова. Он признан виновным в том, что предложил подростку попробовать наркотики, что привело к отравлению (п.п. «а»,«б» ч. 3 ст.230 УК РФ), сообщили в в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в октябре 2023 года на автомойке в Тракторозаводском районе. Кодиров бесплатно угостил подростка запрещенными веществами. Школьник впал в кому, у него развился отек мозга и легких, врачи с трудом спасли ему жизнь. В суде фигурант свою вину не признал.

Помимо основного наказания, суд назначил Кодирову ограничение свободы еще на полтора года после освобождения. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

В декабре 2022 года тот же суд приговорил Кодирова к полутора годам условно за избиение знакомого и кражу телефона из-за неоплаченного ремонта машины. Кроме того, в 2025 году бывшая супруга подала иск о его выселении: по данным суда, мужчина заключил контракт и убыл в зону СВО, получил регистрацию в ее квартире для отпуска, но после увольнения в мае 2025 года оказался в федеральном розыске.

Нина Шевченко