В Петербурге выставили на торги БЦ «Юпитер» за 4,4 млрд рублей

Российский аукционный дом объявил о проведении торгов по продаже 100% акций АО «Микос», владеющего бизнес-центром класса А «Юпитер» на Стартовой улице, и прилегающего паркинга. Активы реализуются отдельными лотами с совокупной начальной ценой 5,7 млрд рублей. Объекты входят в состав МФК «Аэропортсити», построенного австрийской компанией Warimpex, сообщили в РАД.

Фото: Российский аукционный дом

Согласно сообщению РАД, начальная цена лота с бизнес-центром «Юпитер» установлена на уровне 4,4 млрд рублей, паркинг оценен в 1,3 млрд рублей. БЦ «Юпитер» площадью 18,6 тыс. кв. м введен в эксплуатацию в 2011 году. На текущий момент 100% площадей сданы в долгосрочную аренду ООО «Газпром Инвест» по среднерыночным ставкам — договоры действуют до 2029 и 2032 годов.

Торги пройдут на площадке РАД, заявки принимаются до 1 июня.

Кирилл Конторщиков