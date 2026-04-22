Решетников объявил о запуске нового механизма поддержки экспортеров

Глава Минэкономики Максим Решетников на встрече с «Деловой Россией» 21 апреля сообщил о запуске нового механизма системной поддержки экспортеров — «Стандарта партнерства». Это пошаговая инструкция для выхода на рынки 29 дружественных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы разложили всю цепочку — от зоны свободной торговли и тарифов до ветеринарии и регистрации лекарств. Сейчас создаем типовую инструкцию, как экспортерам выходить на рынки. Конечным оценщиком этой работы будете вы, бизнес. Удалось выйти на рынок — значит, все сделано правильно», — сказал министр (цитата по пресс-релизу «Деловой России»).

Председатель «Деловой России» Алексей Репик сказал, что запрос от партнеров из Азии, Африки и Ближнего Востока меняется: им нужны не просто закупки, а доступ к компетенциям и локализация производств. «В такой модели Россия может занимать гораздо более сильную позицию — не только как поставщик, а как партнер по развитию», — добавил господин Репик.

Минэкономики анонсировало создание «Стандарта партнерства» в январе. Как тогда говорил Максим Решетников, суть инициативы — в создании единого перечня типовых мероприятий, адаптированных под специфику каждой дружественной страны. Документ станет основой обновленных страновых планов на 2026-2028 годы.