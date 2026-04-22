Петербургская школа назвала VPN и прокси признаками наркоугрозы для детей

Школа № 480 Кировского района Санкт-Петербурга опубликовала памятку для родителей по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. В перечень тревожных сигналов, наряду с изменением поведения, включено появление в лексиконе подростка слов «VPN» и «прокси». Документ также рекомендует родителям контролировать контент и мессенджеры, которыми пользуется ребенок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Памятка, размещенная на странице образовательного учреждения во «ВКонтакте», ссылается на данные МВД и утверждает, что распространение наркотиков активно ведется через мессенджер Telegram.

Документ содержит практические рекомендации: родителям советуют предоставлять несовершеннолетним устройства для выхода в интернет самостоятельно, устанавливать на них системы родительского контроля, отслеживать потребляемый контент и переписку в мессенджерах.

