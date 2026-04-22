Обвиняемых в поджоге офиса «Единой России» приговорили к условному лишению свободы

Дзержинский суд Перми вынес приговор двум жительницам Прикамья, обвинявшимся в поджоге офиса регионального отделения партии «Единая Россия». Как сообщает «Эхо Перми.ру», каждой из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года. Также с них взыскали сумму ущерба в размере 3,2 млн руб.

Женщины (мать и дочь) были задержаны в октябре 2024 года после того, как попытались сжечь офис партии «Единая Россия» в Перми на ул. Плеханова, 12. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Обвиняемые заявили, что действовали под влиянием заблуждения: мошенники, выдававшие себя за представителей правоохранительных структур, убедили их участвовать в специальной операции, представив это как форму содействия органам правопорядка.