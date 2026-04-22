Число челябинских частных инвесторов выросло на 8 тыс. человек

По итогам марта количество частных инвесторов в Челябинской области с брокерскими счетами на Московской бирже составило почти 1,1 млн человек (+7,9 тыс. за месяц). Из них совершали сделки 80,8 тыс. южноуральцев, сообщает пресс-служба Мосбиржи.

Челябинская область занимает девятую позицию по количеству физических лиц с брокерскими счетами на платформе. Выше в рейтинге по числу частных инвесторов находятся Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области, Башкортостан и Татарстан. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Мосбирже жителями Челябинской области, составило 150,5 тыс. штук.

Виталина Ярховска