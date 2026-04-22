Саратовцы начнут отмечать День поисковика 13 марта

В Саратовской области решили внести изменения в региональный закон «О праздниках и памятных датах» и учредить День поисковика. Соответствующее решение поддержано депутатами на заседании облдумы.

Депутат Александр Янклович (ЕР) сообщил, что проект закона вводит новую памятную дату — День поисковика Саратовской области. Поисковая работа важна для увековечения памяти погибших защитников Родины и для патриотического воспитания молодежи. Традиция идет со времен Великой Отечественной войны, и поисковики продолжают чтить павших.

Саратовские поисковики заявили о себе 13 марта 1988 года на первом всесоюзном сборе поисковых отрядов. За это время проделана огромная кропотливая работа, накоплен колоссальный опыт в области военной истории, археологии, архивного дела.

Введение такой даты подчеркнет важность, актуальность и необходимость дальнейшего развития поискового движения на территории Саратовского региона. Депутаты одобрили законопроект единогласно.

