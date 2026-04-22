Жителя Челябинска будут судить за наезд на подростка на пешеходном переходе

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Копейска. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью подростка (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 23 февраля этого года водитель Lexus LX450 около дома №36 на улице Богдана Хмельницкого на нерегулируемом переходе сбил 13-летнего мальчика. Подросток получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Подчеркивается, что горожанин ранее 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости.

Фигурант полностью признал вину. Родители школьника заявили гражданский иск о возмещении причиненного вреда в размере 1,5 млн руб. Для его обеспечения на имущество обвиняемого стоимостью 4 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска