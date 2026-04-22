Многодетные нижегородцы могут получить удостоверение без сбора документов

При оформлении электронного удостоверения многодетной семьи в Нижегородской области пакет документов сокращен с девяти до нуля. Все необходимые данные специалисты возьмут из системы Госуслуг, рассказал заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале.

Ранее для получения электронного удостоверения требовалось сначала оформить бумажную версию и только потом оно направлялось в личный кабинет.

Теперь оформить удостоверение можно сразу в электронном виде, срок предоставления услуги сокращен с десяти до восьми рабочих дней. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу, их можно получить одновременно. Для бумажного удостоверения при обращении в соцзащиту или МФЦ потребуются фотографии.

Галина Шамберина