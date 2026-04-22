Олимпийский чемпион Семен Елистратов собирается баллотироваться в горсовет Уфы

35-летний шорт-трекист, чемпион Олимпийских игр 2014 года Семен Елистратов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России», чтобы попасть в список на выборы в горсовет Уфы.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Председатель правительства России Дмитрий Медведев и конькобежец Семен Елистратов (справа) в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Из публикации на сайте праймериз следует, что спортсмен хочет избраться по территориальной группе №17. Она объединяет микрорайоны Молодежный и Северный-Посадский, а также жилой квартал вокруг торгового комплекса «Семья» и универмага «Уфа». Сейчас эту территориальную группу представляет предприниматель Александр Дегтев.

Семен Елистратов родился в Уфе. Помимо золотой медали сочинской Олимпиады, он завоевывал «бронзу» на играх в Пхенчхане в 2018-м и Пекине в 2022 году. В 2015 году стал чемпионом мира на дистанции 1,5 тыс. м.

На сегодня для участия в предварительном голосовании от группы №17 подали заявку семь человек. Кроме Семена Елистратова, это советник директора лицея №96 Камила Аглеева, воспитатель Центра образования №26 Анастасия Аханькова, ассистент кафедры трудового и экологического права УУНиТ Камилла Малкова, специалист службы безопасности «Первого треста» Наталья Миронова, замдиректора Центра детского творчества «Глобус» Фаурия Мурзабаева, и директор управляющей компании «Сердце столицы» Фагим Салимьянов.

Всего на праймериз к выборам в горсовет Уфы выдвинулись 231 человек. Как сообщал «Ъ-Уфа», большую часть списка заняли бюджетники.

Идэль Гумеров