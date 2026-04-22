Совет молодежи УЗПМ подвел итоги 2025 года

Совет молодежи Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» – презентовал результаты работы за сезон 2025/2026 года на отчетном совещании. В ходе встречи активисты обсудили реализованные проекты, отметили наиболее значимые достижения и наметили планы на ближайшее будущее.

Одним из главных успехов команды в 2025 году стала победа в спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий и учреждений Краснокамского муниципального округа. Спортивные достижения дополнились творческими: заводская сборная КВН, созданная в ноябре и объединившая сотрудников и студентов Краснокамского политехнического техникума, заняла первое место в Лиге работающей молодежи. Кроме того, представители Совета подтвердили свой профессионализм на федеральном уровне: они вошли в число 400 лучших специалистов XIII Всероссийского форума рабочей молодежи.

За отчетный период заводчане реализовали ряд полезных инициатив в Краснокамске. Активисты занимались озеленением города: высаживали деревья в парках, на территориях школ и детских садов. На экологическом фестивале «Две вороны» команда провела серию мастер-классов. Внутри завода регулярно организовывались спортивные недели и творческие конкурсы. В 2025 году также состоялись корпоративный день для детей с участием около 150 гостей, выездные мероприятия для сотрудников и презентация проектов на молодежных форумах. Количество участников этих событий выросло почти в два раза по сравнению с прошлым сезоном.

В финале встречи прошла церемония награждения лидеров годового рейтинга активности. Десять самых инициативных сотрудников получили благодарственные письма, денежные премии и памятные подарки – эксклюзивные брендированные часы. В Совете молодежи УЗПМ отметили, что благодарны руководству предприятия за доверие, открытый диалог и неизменную поддержку молодежных инициатив. «Сегодняшняя встреча показала: мы идем в правильном направлении. Дальше – больше!» – заявили активисты.

Совет продолжает работу над новыми проектами и приглашает активных коллег присоединиться к команде.

