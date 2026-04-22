Школу в Красногвардейском районе Петербурга эвакуировали после анонимного звонка

Утром 22 апреля в школе №188 на улице Стасовой в Красногвардейском районе Петербурга была проведена эвакуация учащихся и персонала. Причиной стал анонимный звонок, поступивший в учебное заведение. На место вызваны кинологи, учебный процесс приостановлен, пишет «Фонтанка».

По словам родителей, эвакуация началась в конце первого урока

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ По словам родителей, эвакуация началась в конце первого урока

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Поступил звонок от „благожелателей“, который прервал учебный процесс. На текущий момент ждем кинологов»,— сообщили в районной администрации.

После проверки помещений специалистами будет принято решение о возобновлении работы школы.

Кирилл Конторщиков