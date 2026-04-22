Китайскую столовую в Челябинске временно закрыли из-за антисанитарии

Судебные приставы Центрального района Челябинска приостановили на 30 суток деятельность столовой «Восточный дракон» на улице Сони Кривой из-за санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Несоблюдение требований СанПиНа выявили после проверки надзорного органа. Установлено, что на предприятии нет отдельных помещений для обработки и подготовки морепродуктов и мяса, овощного и горячего цехов, цеха холодных закусок, а также склада. Хранение и готовка осуществляются в одном месте. Кроме того, не обеспечена поточность процесса, в помещении нет условий для мытья посуды — в итоге использованную посуду перемещают через улицу. Так же происходит и вынос готовой продукции. Специалисты отметили сильную загрязненность столовой: на полах, подоконниках, столах и холодильниках есть пятна, остатки продуктов, крошки, над рабочими поверхностями — липкие ленты с мухами. Инвентарь для уборки на улице находится в помещении, дезинфицирующих средств нет. Оборудование тоже не соответствует требованиям: столы и лавки не имеют покрытия, допустимого для контакта с пищей, в качестве инвентаря используется строительный шпатель, в качестве емкости для хранения компота — старые пластиковые бутыли. Нашли проблемы и в работе сотрудников — они готовят без головных уборов и в личной одежде, телефоны, таблетки и чашки находятся на рабочих столах. Поваров не осматривают на наличие заболеваний кожи и признаков инфекций.

Всего выявили около 20 санитарных нарушений. Был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Центральный районный суд Челябинска приостановил деятельность столовой на 30 суток с момента проведения проверки — 15 апреля. Приставы опечатали предприятие, разъяснив руководству заведения правила и предупредив об административной ответственности за игнорирование решения суда.

Виталина Ярховска