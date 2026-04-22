Число видеоконсультаций для пассажиров на вокзалах СвЖД выросло в 1,5 раза

В первом квартале 2026 года более 1,9 тыс. человек воспользовались видеоконсультацией оператора через справочные терминалы на вокзалах Свердловской железной дороги (СвЖД), что на 700 больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Лидером по количеству запросов стал вокзал Екатеринбурга с 800 видеозвонками, на втором месте — вокзал Пермь-2 с более чем 600 обращениями. Пассажиры чаще всего уточняют расписание, варианты пересадок, наличие билетов и стоимость проезда, а также номера путей отправления и прибытия поездов. Операторы также помогают сориентироваться на вокзале, сообщают информацию о городском транспорте и местных достопримечательностях.

Терминалы заменили традиционные справочные бюро и работают круглосуточно на русском, английском и китайском языках. Для слабослышащих доступна консультация на жестовом языке, которой в январе-марте воспользовались 10 человек. Кроме того, необходимую информацию в терминалах можно найти самостоятельно.

Интерактивные устройства установлены на всех крупных вокзалах и транспортных узлах страны, включая станции СвЖД: Екатеринбург, Пермь-2, Нижний Тагил, Тюмень, Сургут, Пыть-Ях, Каменск-Уральский, Нижневартовск-1, Тобольск, Серов, Камышлов, Первоуральск, Когалым, Коротчаево, Нягань, Ишим и другие. Справочный терминал также размещен в модульном вокзальном павильоне на станции Шарташ в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина