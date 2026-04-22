На Дону на модернизацию здравоохранения направят 6 млрд рублей до 2030 года

В Ростовской области в ходе первого этапа модернизации первичного звена медицины за пять лет было отремонтировано 87 учреждений. На эти цели потрачено почти 5,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Кроме того, на первом этапе реализации нацпроекта в регионе закупили свыше 18 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму 10 млрд руб. и приобретено более 300 санитарных автомобилей за более 319 млн руб.

Второй этап проекта рассчитан на период с 2026 по 2030 годы. В его рамках запланирован капитальный ремонт 95 объектов, закупка 111 единиц оборудования и 27 машин санитарного транспорта, а общий объем финансирования составит более 6 млрд руб.

Как отметила глава Росздравнадзора России Алла Самойлова, жалоб на льготное лекарственное обеспечение по итогам 2025 года в Ростовской области практически нет. Количество препаратов, выдаваемых при выписке пациентов из стационара, достаточное.

«Более того, Ростовская область, пожалуй, один из немногих субъектов, где пациентам выдают объем препаратов на месяц», — подчеркнула Алла Самойлова.

Константин Соловьев