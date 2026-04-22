Борьба с быстрой модой в новой коллекции POMPA

Российский бренд POMPA представил новую коллекцию, полностью отказавшись от принципов быстрой моды. Марка сфокусировалась не на трендах, а на универсальных вещах, которые легко комбинируются между собой. При создании моделей команда намеренно ушла от сложных решений в пользу лаконичных силуэтов и выверенных пропорций. Разработка сезонной коллекции у POMPA занимает до полутора лет и включает анализ запросов аудитории, тестирование и тщательный подбор материалов. Для новой линейки бренд отдал предпочтение как к крепким материалам — плотный хлопок, шерсть, так и к легким тканям для теплого сезона (например, лен). В коллекцию вошли платья, костюмы, верхняя одежда, рубашки, топы и другие предметы, из которых можно полностью собрать обновленный гардероб. Новая линейка уже доступна на сайте и в бутиках бренда.

