В Кировской области подтопило 133 придомовые территории

В нескольких округах Кировской области подтопило 133 придомовые территории, два низководных моста и 15 участков местных дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Участки подтопило в Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Нолинском, Советском округах и Кирове.

В районе Кирова на реке Вятка уровень воды за сутки поднялся на 8 см и составил 434 см. В верховьях и на большинстве малых рек наблюдается спад.

В ближайшие сутки прогнозируются рост уровня воды из-за осадков и таяния снега.

Анна Кайдалова