В Ульяновске переданы в суд уголовные дела чиновников по взяткам за плохие дороги

В Ульяновске завершено расследование уголовных дел о взяточничестве в сфере ремонта дорог, сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, прокурор Засвияжского района Ульяновска утвердил обвинительные заключения и направил в суд уголовные дела четырех жителей региона — директора департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венеры Шамшиной, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы), начальника отдела контроля качества работ Департамента автомобильных дорог Ульяновской области (ОГКУ) Анастасии Кочедыковой, обвиняемой в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, от семи до двенадцати лет лишения свободы), а также индивидуального предпринимателя Грайра Норекяна и директора ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян, обвиняемых в даче взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4, ч. 5 ст. 291 УК РФ, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы).

Следствие установило, что Грайр Норекян, являясь фактическим руководителем ООО «Стройцентр», создал с директором и учредителем ООО «Стройцентр» Сатеник Амирагян ОПГ с целью получения дополнительной прибыли и беспрепятственного получения бюджетных средств по контрактам на ремонт работ независимо от качества этих работ. В 2023-2024 годах они передали директору департамента финансового, правового и административного обеспечения регионального минтранса Венере Шамшиной более 4,7 млн руб. за содействие в первоочередном и беспрепятственном перечислении бюджетных средств по заключенным контрактам на ремонт дорог в Ульяновске и Майнском районе, а также за согласование заявок о перечислении субсидий для оплаты этих муниципальных контрактов.

Аналогичным образом, отмечают в прокуратуре, взятки в общей сумме более 600 тыс. руб. были даны Анастасии Кочедыковой за подписание актов выполненных работ и обеспечение положительных лабораторных исследований качества работ при имевшихся строительных недостатках.

Кроме того, те же Грайр Норекян и Сатеник Амирагян, по данным следствия, давали взятки в общей сумме более 750 тыс. руб. начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Валерию Художидкову. Его уголовное дело расследуется отдельно.

Как ранее отмечали в СУ СКР, взяткодатели свою вину признали и сотрудничают со следствием. Взяткополучатели вину не признают.

Сергей Титов, Ульяновск