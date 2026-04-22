Петербурженка с тройным гражданством организовала бизнес на нянях-нелегалках

В Петербурге завершено расследование дела о незаконной миграции. 46-летняя женщина с тройным гражданством легализовала 434 иностранки, ввозя их под видом преподавателей. Фактически они работали нянями и сиделками в Москве и Петербурге. Доход фигурантки превысил 112 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным официального представителя МВД Ирины Волк, обвиняемая управляла двумя фирмами, которые оформляли иностранкам приглашения на основе фиктивных трудовых договоров о преподавательской деятельности. Дело направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу. Вопрос о выдворении нелегальных мигранток решен.

Кирилл Конторщиков